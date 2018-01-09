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TürkAkım Projesi, 13 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

TÜRKAKIM PROJESİ, 13 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye ile Rusya arasında yürütülen TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi, 13 bin 500 ek istihdam ve 100 milyon dolarlık ek hanehalkı geliri sağlayacak.

Tarih : 09 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Türkakım Projesi, 13 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlayacak(6/10)2

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nin (EDAM) hazırladığı raporda, 2017 itibarıyla 50.7 milyar metreküp olan Türkiye'nin doğalgaz talebi, 2020'de 55.6 milyar metreküpe, 2035'te 71.8 milyar metreküpe ulaşacak. 2025 itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz açığının normal seyir senaryosunda 16 milyar metreküpe, kıtlık senaryosunda ise 37 milyar metreküpe çıkacağı belirtilen raporda, "Bu tablo, Türkiye'nin TürkAkım boru hattından gelecek yıllık 15.75 milyar metreküp doğalgazdan büyük fayda sağlayacağını ortaya koyuyor" denildi.

ELEKTRİK TALEBİ

Elektrik üretiminde gelecekte de yüzde 30'lar seviyesinde doğalgaz kullanılacağı ifade edilen raporda, "Türkiye'nin 2015'te yüzde 37'si doğalgaz kullanılarak üretilen 227,5 TWh'lik elektrik talebi 2035 itibarıyla 474 TWh'ye yükselmektedir" denildi.

546 MİLYON DOLARLIK EK ULUSAL GELİR SAĞLAYACAK

Hat inşaatının, doğalgaz ihtiyacının yanısıra diğer ekonomik alanlarda da yarar sağlayacağı vurgulanan raporda, "1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek olan kara kesiminin inşaatı doğrudan, dolaylı ve zincirleme etki olarak toplamda 13 bin 500 ek istihdam, 100 milyon dolarlık ek hanehalkı geliri ve 546 milyon dolarlık ek ulusal gelir yaratılmasını sağlayacaktır" denildi.

JEOPOLİTİK DEĞİŞİM

TürkAkım ile birlikte Rusya'nın gaz ihracatında Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı aradan çıkarma şansına sahip olduğu vurgulanan raporda, "Kasım 2015'te Türkiye'nin Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-24M uçağını düşürmesinin yol açtığı krizde olduğu gibi, Rusya siyasi gerilimin yükseldiği dönemlerde dahi güvenilir bir enerji tedarikçisi ve ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Yeniden kurulan Türk-Rus ilişkileri, bölgesel bütünleşmenin ve ikili ilişkilerin çok daha önem kazanabileceği geniş çaplı bir jeopolitik değişimi de yansıtıyor" tespitinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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