İngiltere'de Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 18. galibiyetini alan Manchester City, sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İlkay Gündoğan'ı az kalsın bir kez daha kaybedecekti.

Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle zor günler geçiren Türk asıllı Alman futbolcu, Newcastle United maçında da sert bir müdahaleye maruz kaldı.

KART BİLE GÖSTERMEDİ

Newcastle United'ın oyuncusu Jacob Murphy, İlkay'ın baldırına basarken hakem bu pozisyona kart bile göstermedi.

Kaynak: haberinburada