TÜRK VE YUNAN ORDULARINI KARŞI KARŞIYA GETİREN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Türk Sahil Güvenlik botu ve Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak kayalıklarında 12 Şubat gecesi yaşanan çarpışmanın görüntüleri kameralara yansıdı.
KARDAK KAYALIKLARINDA ÇARPIŞTILAR
Yunan deniz birliklerine ait 3 bot 12 Şubat gecesi Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesine 2,5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarına gelerek Türk karasuları sınırlarını geçmişti. Bölgede devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "Umut" isimli hücum botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak kayalıklarında bir çarpışma hadisesi yaşanmıştı.
ÇARPIŞMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan çarpışma anları ise botlarda bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Türk askerinin uyarılarına rağmen sınır ihlali yapan Yunan botuna Türk sahil güvenlik ekiplerince önleme yapıldığı görülüyor. Önleme sırasında tüm ikazlara rağmen süratle yoluna devam eden Yunan botu ve Türk sahil güvenlik botunun çarpışma anları görüntülerde yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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