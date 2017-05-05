TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı yönetmelik değişikliğine göre, 1.5 milyon dolarlık yatırım fonu katılma payı aldığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilen kişilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilebilecek.
Yönetmelik değişikliğinde, en az 1,500,000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilenlere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceği belirtildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar