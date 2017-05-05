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TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK


TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:25
Puan Ver : Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik(9/10)7


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı yönetmelik değişikliğine göre, 1.5 milyon dolarlık yatırım fonu katılma payı aldığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilen kişilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilebilecek.



Yönetmelik değişikliğinde, en az 1,500,000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilenlere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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