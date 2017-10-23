Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 yıl önce vefat eden Aliya İzzetbegoviç'i anma töreninde Avrupa'ya sert sözlerle yüklendi. Türk vatandaşlarının Avusturya'da köpeklerle arabnmasına çok kızan Erdoğan, "Türkiye'ye gelen vatandaşımı kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. Biz onu ey teslimiyet senin adın İslam'dır niyazıyla biliyoruz. Biz onu asla intikam peşinde koşmayın, adalet arayın ama yapılanları da kesinlikle unutmayın sözleriyle hatırlıyoruz. Biz onu Boşnak'lar ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler vasiyetityle hatırlıyoruz. Biz o gönül insanını vefatından bir gün önce yazdığı, "Dik dur, yıldızların altında nasıl başı eğik durursun, hangi yoldan gidersen git sonunda ölüm bekliyor, bu yüzden dik dur" mesajıyla hatırlıyoruz.

"ELİMİ AVUCUNA ALIP VERDİĞİ NASİHAT..."

Biz onu elimi avuçlarının içine alıp buralar evladı Fatiham'dır, Bosna'ma sahip çıkın emaneti ile hatırlıyoruz. Biz de Bosna'yı korumaya devam edeceğiz.Orada bir kaç önemli siyasi vasiyetleri oldu ama burada söylemem uygun düşmez. Bugün bir kez daha bu anlamlı merasim sebebiyle kendisinin cesaretine ve sarsılmaz imanına şahitlik ediyoruz.

"BATI HALA ÖLDÜRÜYOR"

Aliya Müslüman olmanın kalmanın Müslümanca yaşamanın mücadelesini vermiştir, ne inancından ne de Boşnak kimliğinden vazgeçmemiştir. Batılı insanlara şirin görünmeyi ihanet sayar. Avrupalı Müslümanım derken ben Avrupa'ya giderken başım önümde gitmiyorum der. Çünkü Batı, 7'den 70'e öldürdü ve hala da öldürüyor. Aliya cezaevini de savaşı da görmüştür. Bu her şahsa nasip olmaz. Bu cesaretinin en temel harcıdır.

"AVUSTURYA'YI ELEŞTİRDİ: YA SEN İNSAN DEĞİL MİSİN?"

Medeni Avrupa'nın gözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir. Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir. Hala bu yamyamlar yaşıyor. Son seçimlerde Hollandalıların yamyamları ile bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını gördük.Benim Trabzonlu Hollanda'da çalışan işçime köpeklerinin nasıl saldırdığını gördük. Bakın yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelen vatandaşımI kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara. Kadınsa kadın polisin arasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların karakterinde bu var. Ama bir Müslüman'da bu olamaz. Çünkü Müslüman zulmedemez.

BATI MEDENİYETİNİN MEZAR TAŞLARI

Bizim onun duruş ve asaletinden öğrenecek çok şeyi var. Emperyalistler, kan emiciler sömürmeye devam ediyor. Arakan'ın haini görüyoruz. O güçlü bildiklerimiz bu işi çözemezler mi? Ama ölen Müslüman ise onlar için önemli değil. Terörist Hıristıyanların içinden çıktıysa ses yok. Biz DEAŞ terörist diyoruz ve mücadele veriyoruz. Niye? Biz onların İslam ile alakası olmadığını açıkça haykırıyoruz. Halep'ten İdlib'e insanlar kaçarken ses çıkardılar mı? Ona sessiz kalan Myanmar'daki Budist terörüne ses çıkarmıyor. İnsan hakları demokrasi ve özgürlükler dün Boşnak'lara bugün de Suriyelilere Filistinlilere çok görünüyor. Zulmü trübünlerden seyredenler değişmedi. Sahile vuran masum çocuk bedenleri Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır.

AVRUPA'YI UYARDI: KIYAMET SENARYOSU

Bugün Avrupa'nın hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın arttığı, Neonazi partilerinin hükümet ortağı olduğu bir Avrupa felakete sürükleniyor demektir. Şu anki manzara bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Bu kötü gidişatı öncelikle Avrupalı siyasetçiler, akademisyenler ve sanatçılar engelleyebilir. Bu salondaki sanatçılara çok büyük görevler düşüyor.

REÇETE TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ

Türkiye Avrupa'ya muhtaç durumda değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. Onlar görmek istemese de reçete Türkiye'nin tam üyeliğidir."

Kaynak: haberinburada