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türk vatandaşlarına vize muafiyeti bu yıl olmayacak

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ BU YIL OLMAYACAK

Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu üyesi Günther Oettinger, Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin bu yıl getirilmeyeceğini söyledi.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 12:10
Puan Ver : Türk Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Bu Yıl Olmayacak(10/10)7


Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu üyesi Günther Oettinger vize muafiyeti anlaşma taslağının Avrupa Parlamentosu'nda görüşülmekte olduğunu hatırlattı.



Oettinger, "Ancak ben yıl sonundan önce vize muafiyetiyle ilgili düzenlemenin gerçekleşmesini öngörmüyorum" dedi.



AB'nin Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu üyesi Oettinger'e göre, bunun nedeni başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan gözaltılar.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'nin hukukun egemenliğiyle ilgili kaygıları dikkate alması gerektiğini söyleyen Oettinger, "Ancak şu anda bu yapılıyor gibi görünmüyor" diye konuştu.



AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Günther Oettinger idamın Avrupa değerleriyle uyuşmadığını ve idam uygulayan bir ülkenin Avrupa üyesi olamayacağını de vurguladı.








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