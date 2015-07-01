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türk varlıklarındaki yükseliş uzun sürmez

TÜRK VARLIKLARINDAKİ YÜKSELİŞ UZUN SÜRMEZ

PineBridge Investments'a göre, seçim sonrası Türkiye varlıklarındaki yükselişler uzun vadeli olmayabilir

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Türk Varlıklarındaki Yükseliş Uzun Sürmez(9/10)8


PineBridge Investments'a göre, seçim sonrası Türkiye varlıklarında görülen sıçrama, para yöneticilerini nakitlerini yeniden bu ülkeye getirmeye ikna edemiyor.



Türk Lirası ve yerel para cinsinden tahvilleri, seçimlerin yapıldığı 7 Haziran'dan bu yana, gelişen piyasaların çoğundan daha iyi performans gösterdi.








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