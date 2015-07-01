

PineBridge Investments'a göre, seçim sonrası Türkiye varlıklarında görülen sıçrama, para yöneticilerini nakitlerini yeniden bu ülkeye getirmeye ikna edemiyor.







Türk Lirası ve yerel para cinsinden tahvilleri, seçimlerin yapıldığı 7 Haziran'dan bu yana, gelişen piyasaların çoğundan daha iyi performans gösterdi.