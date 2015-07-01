TÜRK VARLIKLARINDAKİ YÜKSELİŞ UZUN SÜRMEZ
PineBridge Investments'a göre, seçim sonrası Türkiye varlıklarındaki yükselişler uzun vadeli olmayabilir
PineBridge Investments'a göre, seçim sonrası Türkiye varlıklarında görülen sıçrama, para yöneticilerini nakitlerini yeniden bu ülkeye getirmeye ikna edemiyor.
Türk Lirası ve yerel para cinsinden tahvilleri, seçimlerin yapıldığı 7 Haziran'dan bu yana, gelişen piyasaların çoğundan daha iyi performans gösterdi.
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