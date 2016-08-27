

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri Dış İlişkiler Genel Sorumlusu Abdulaziz Yunus, ajansa yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cerablus güneyindeki Tılemarne köyünü vurduğunu belirterek, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.







Edinilen bilgilere göre, Türkiye bu Sabah saat 10:00 sularında Cerablus'un 8 kilometre güneyinde bulunan Tilemarne köyünü obüs toplarıyla ve savaş uçakları ile vurdu. Bombardıman sesi Karkamış'ta da duyulurken, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor. Türkiye geçtiğimiz günlerde de Cerablus güneyinde obüslerle YPG mevzilerini bombalamıştı.