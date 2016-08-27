TÜRK UÇAKLARI YPG'Yİ VURUYOR
Sputnik Türkiye'nin haberine göre; YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri Dış İlişkiler Genel Sorumlusu Abdulaziz Yunus, ajansa yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cerablus güneyindeki Tılemarne köyünü vurduğunu belirterek, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye bu Sabah saat 10:00 sularında Cerablus'un 8 kilometre güneyinde bulunan Tilemarne köyünü obüs toplarıyla ve savaş uçakları ile vurdu. Bombardıman sesi Karkamış'ta da duyulurken, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor. Türkiye geçtiğimiz günlerde de Cerablus güneyinde obüslerle YPG mevzilerini bombalamıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar