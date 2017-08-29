10 günlük bayram tatili yurt içindeki turizmi canlandırırken, yurt dışı seyahatlere de hareketlilik getirdi. Türk turistlerin en çok ilgi gösterdiği rotaların başında ise Yunanistan geliyor.

Tatilini Yunanistan'da geçiren Türklerin en fazla ilgi gösterdiği yerler komşunun adalaları. Bu adalar arasında en dikkat çeken ise İzmir-Çeşme'ye 9 mil uzaklıktaki Sakız Adası. 3 günde 7 bin Türk turist Sakız'ı tercih etti. Bu sayı daha da artıyor.Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, geçen yıl tatilini Yunanistan'da geçiren Türklerin sayısı 1.3 milyon kişi olarak hesaplandı. Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Lisandros Tsilidis bu sayının bu yıl 1.5 milyonu geçeceğini söylüyor. Bayramda artan trafik bunun da göstergesi.

"TÜRKLER İYİ PARA HARCIYOR"

Tsilidis'in asıl dikkatini çektiği nokta ise Türklerin bonkörlüğü... "Bu yıl sadece o adalar değil, Mikonos ve Santorini gibi ünlü adaların da çok sayıda Türk turist tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Bundan memnunuz. Çünkü gerçekten iyi para harcıyorlar" diyerek bunu işaret ediyor. Yunanistan'ın en önemli gazetelerinden Kathimerini'nin önceki gün yaptığı haberde Yunan adalarının adeta Türk turistler tarafından istilaya uğradığını belirtiliyor. Yunan makamlarının açıkladığı rakamları değerlendiren Kathimerini'ye göre bu yılın ilk 6 ayında önceki yıla oranla yüzde 50 artış oldu.

MİDİLLİYE GİDENLERİN SAYISI YÜZDE 214 ARTTI

Yunan hükümetinin açıkladığı rakamlarda adaları ziyaret eden Türk sayısı ciddi anlamda arttı. 2017'de sadece 10 bin Türk turistin Kos'a gittiğini açıklayan yetkililer, Midilli'de de rekor kırıldığını ve Türkiye'den 6 bin 315 turistin tatilde adayı tercih ettiğini vurguluyor. Yunan makamlarına göre Midilli'de önceki yıla göre yüzde 214 artış yaşanırken, Sisam'da da yüzde 217 artış sağlanırken 7.000 Türk turist adayı ziyaret etti.

TÜRK TURİSTLERİN HOTEL HARCAMALARI YUNAN TURİSTLERE GÖRE DAHA FAZLA

Hotels.com verilerine göre, Türk turistlerin Yunanistan'da yaptığı harcamalar, Yunan turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların çok üzerinde... 2015 yılında Türk konuklar Yunanistan seyahatlerinde konaklama için ortalama 310 TL harcarken; bu miktar 2016 yılında %9'luk bir artışla ortalama 339 TL'ye çıkmış durumda. Buna ek olarak, Türk konukların Yunanistan seyahatleri sırasında 5 yıldızlı otellerde konaklamaya harcadıkları miktar da 2016 yılında bir önceki seneye göre %24'e varan oranlarda artış gösterdi.

Aynı veri analizine göre, Yunan konuklar Türkiye seyahatlerinde konaklamaya 2015 yılında 237 TL harcarken bu miktar 2016 yılında %24 oranında bir azalmaya 180 TL'ye gerilemiş. Yani Yunan konuklar Türkiye seyahatlerinde konaklamaya; Türk konukların Yunanistan seyahatlerindeki konaklama harcamalarından daha az bir harcama yapıyorlar.

Kaynak: haberinburada