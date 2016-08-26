

Ankara, önceki gün sabah 04.00 sıralarında, “Fırat Kalkanı” adını verdiği operasyonun ilk gününde Cerablus'u IŞİD'den temizleyerek buraya Özgür Suriye Ordusu unsurlarının yerleştirilmesi hedefini gerçekleştirdi. Harekâtın üç amacı “hudut güvenliğini sağlamak”, “IŞİD ile mücadele kapsamında koalisyon güçlerine destek vermek” ve “Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak” olarak ifade ediliyordu.Operasyonla ayrıca yeni göç dalgalarının önlenmesi, bölgedeki sivil halka insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin terörist unsurlardan arındırılması kapsamında geniş bir, “terör ve teröristten arındırılmış bölge” kurulması da amaçlanıyor. Bu çerçevede TSK unsurlarının bölgede bir süre daha kalabileceği değerlendiriliyor. Uzun vadede TSK unsurlarının IŞİD'in kontrolünde bulunduğu belirtilen yaklaşık 70 kilometrelik hattın tamamından IŞİD'i süpürmeyi amaçladığı belirtiliyor. Suriye sınırındaki 70 kilometrelik bir hattan IŞİD unsurlarının 40 kilometre derinliğin dışına püskürtülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun Cerablus dışındaki bölüme sarkmasının ilerleyen günleri bulacağı ifade ediliyor. Kulislerde Cerablus'un ardından operasyonun Azez-Mare hattına ve El Bab'a genişleyebileceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.