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türk tırlarından geçiş ücreti alınamaz

TÜRK TIRLARINDAN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINAMAZ

AB Adalet Divanı Savcısı, Türk tırlarından 438 avroluk geçiş ücreti alan Macaristan aleyhine açılan davada Türkiye'yi haklı buldu. UND İcra Kurulu Başkanı Şener "Biz hep 'Lüksemburg'ta hakimler var' diyorduk. O iddiamızı hala koruyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 10:51
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Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Savcısı Saugmandsgaard Oe, Avrupa'da Türk tırlarından geçiş ücreti alınamayacağı yönünde görüş bildirdi.



Türk tırlarından Avrupa'da geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan davada, AB Adalet Divanı Savcısı Henrik Saugmandsgaard Oe, görüşünü açıkladı.



Savcı, İstanbul Lojistik Hiz. Taş. ve Tic. Ltd. Şti'nin, Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada, Türk şirketinin haklı olduğunu belirtti. Savcının görüşünde, Türk tırlarından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, bunun da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi ve Gümrük Birliği Anlaşmasının 4. ve 5. maddelerince yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca, Türk şirketlerinden alınan ücretin rekabete aykırı olduğu ve ürünlerin maliyetini artırdığı vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








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