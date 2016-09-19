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türk tıbbi onkoloji derneği'nden 'kanser aşısı' açıklaması

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ'NDEN 'KANSER AŞISI' AÇIKLAMASI

Dernek Başkanı Prof. Dr. Özet: "İlk sonuçları umut verse de söz konusu araştırmanın henüz klinik çalışmaları tamamlanmamıştır. Bu sebeple henüz onaylanmamış bir moleküle ilişkin haberler, hasta ve hasta yakınlarına zarar vermektedir"

Tarih : 19 Eylül 2016, 09:31
Puan Ver : Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nden 'kanser Aşısı' Açıklaması(7/10)7


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, "kanser aşısı" ile ilgili ilk sonuçların umut verici olduğunu, ancak araştırmanın klinik çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirterek, hasta ve hasta yakınlarının bilimsel tedavi metodlarından uzaklaşmaması gerektiğini bildirdi.



Özet, medyada yer alan kanser aşısıyla ilgili haberlere ilişkin, Dernek Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaptı.



Sağlığın korunmasında çok önemli yer tutan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapıldığını ifade eden Özet, farklı kanser tiplerinin bağışıklık sistemi güçlendirerek tedavi edilmesine yönelik çalışmaların da uzun yıllardır devam ettiğini aktardı.



Özet, bu konuda Küba'da geliştirilen bir aşının ön çalışmalarında akciğer kanserine karşı olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi.



"Racotumumab adlı aşının, bağışıklık sistemini uyararak NeuGcGM içeren kanser hücrelerini tanıyıp yok eden antikorlar oluşmasını sağladığı gösterilmiştir ve NeuGcGMnin normal hücrelerde bulunmadığı bilinmektedir." ifadesine yer veren Özet, şunları kaydetti:



"Ön çalışma sonuçlarına göre aşı, ileri evre akciğer kanserinde kısmi iyileşme sağlamamakla birlikte, ömrü ortalama 2 ay uzatmaktadır. Bu yarar sadece kemoterapiden yarar gören hastalarda görülmüştür. Yani hastalarda aşının faydalı olması için kemoterapi sonrasında hastalığın gerilemesi veya en azından aynı kalması gerekmektedir. Az sayıda hastayla yapılan çalışmalarda görülen küçük ama olumlu sonuçlar nedeniyle aşıyla ilgili daha ileri çalışmalar yapılmaktadır. İlk sonuçları umut verse de söz konusu araştırmanın henüz klinik çalışmaları tamamlanmamıştır. Bu sebeple henüz onaylanmamış bir moleküle ilişkin 'mucize' gibi ifadelerin kullanıldığı haberler, hasta ve hasta yakınlarına zarar vermektedir."








Etiketler: Türk  Tıbbi  Onkoloji  Derneği  Nden    Kanser  Aşısı    Açıklaması    haber

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