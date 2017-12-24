Bakan Sarıeroğlu, Müjdeyi Verdi: Kadroya Geçen Taşeronların Maaşları Artacak
Türkiye'de Bir İlk! 197 Farklı Kuş Türü Olacak
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Emmanuel Eboue İntiharın Eşiğinde!
Ölen Yakınları Üzerinden Nemalananlar Tek Tek Tespit Edilecek
Enerji Bakanlığı, Yerli Enerji Santrallerine Teşvik Verecek
Vergi Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İndirim
Ardahanlılar Depolarını Gürcistan'da Dolduruyor
Son Dört Sezonun En Kötü Beşiktaş'ı
Galatasaray'a Müjde! Yıldız Futbolcu Geri Dönüyor
Süper Lig'deki Rekabet Kulüplerin Kasalarını Dolduruyor
Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a Maliyeti Belli Oldu!
Konut Aidatı En Düşük Fatih'te, En Yüksek Sarıyer'de
Bitcoin'le İlgili Flaş İddia: Bir Gecede Çöker
Borsa İstanbul'a Yabancı Girişi 8 Kat Arttı
Kentsel Dönüşümde Faiz Desteği Kapsamı Genişliyor
Erdoğan'ın Üyası Meclis Gündemine Taşındı
Volkan Demirel, Süper Ligde Bir İlki Başardı
Arda Turan Beşiktaş'tan Haber Bekliyor
Başarılı Olan Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Alınacak
İşte Yeni Khk İle Kapatılan Kurumların Tam Listesi

Türk televizyonları bunu da gördü! Defile değil yemek programı

TÜRK TELEVİZYONLARI BUNU DA GÖRDÜ! DEFİLE DEĞİL YEMEK PROGRAMI

Fox TV'nin ilgiyle izlenen yemek programında yarışan kadın yarışmacılar, giyim ve kuşamlarıyla defileye çıkan modelleri aratmıyor.

Tarih : 24 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : Türk Televizyonları Bunu Da Gördü! Defile Değil Yemek Programı(6/10)2

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'En İyi Benim' isimli yemek programında yarışmacıların güzelliği dikkat çekiyor.

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKACAKLAR"

Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programında boy gösteren gelin adaylarından Begüm'ün de yarıştığı programda yarışmacıları görenler "Sanki defileye çıkacaklar" şeklinde yorumlar yapıyor.

KURGU MU?

Öte yandan gelin adayı Begüm'ü programda görenler "Yaşananlar kurgu mu?" demekten de kendini alamıyor.

Yarışmadan dikkat çeken kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Televizyonları  Bunu  Da  Gördü  Defile  Değil  Yemek  Programı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER