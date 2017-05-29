TÜRK TELEKOM'U İŞGALE GİDEN ASKERLERİN YARGILANMASINA BAŞLANDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer 29 kişinin yargılanmasına başlandı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada heyete, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ başkanlık ediyor.
Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunmalarının alınmasına başlanacak. Sanıklar arasındaki eski Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon, firari durumda.
kaynak:sabah
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