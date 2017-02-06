

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Gayrettepe'deki Tük Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden darbeci askerlere yönelik soruşturma tamamlandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 172 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu 13 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.







Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) anlatıldığı iddianamede, FETÖ kapsamında açılan davalar ve yürütülen soruşturmalar ile 15 Temmuz'daki darbe girişimininde yaşanılanlara da yer verildi.







kaynak:sabah