TÜRK TELEKOM'U İŞGAL ETMEK İSTEYEN ASKERLERE...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, İstanbul Gayrettepe'deki Tük Telekom binasını ele geçirmeye çalışan 6'sı tutuklu 13 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Gayrettepe'deki Tük Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden darbeci askerlere yönelik soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 172 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu 13 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) anlatıldığı iddianamede, FETÖ kapsamında açılan davalar ve yürütülen soruşturmalar ile 15 Temmuz'daki darbe girişimininde yaşanılanlara da yer verildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar