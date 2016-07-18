

Türk Telekom, askeri darbe girişimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Türk Telekom olarak ülkemizin karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin büyük bir kararlılık ve milli iradenin gücüyle bertaraf edilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyor; bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.







"Kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmek ve tüm müşterilerimizin iletişim ihtiyacını karşılamak üzere tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri ücretsiz olarak sunacağız.







-Mobil hatlı müşterilerimizin kullanımı için ücretsiz dakika ve internet yüklemesi







-Tüm Türkiye'ye Türk Telekom Wi-Fi noktalarında 1 hafta boyunca ücretsiz internet kullanımı







-Tüm Türkiye'de 1 hafta boyunca ankesörlü telefondan şehiriçi ve şehirlerarası aramalarda ilk 5 dakika ücretsiz konuşma







-Tüm Türkiye'de ev telefonu kullanan bireysel müşterilerimize 1 hafta boyunca şehir içi ve şehirlerarası 3 bin dakika ücretsiz konuşma







-İlave olarak 17 Temmuz Pazar günü tüm Türk Telekom ofisleri müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olacaktır.







81 ilde görev yapan tüm Türk Telekom personeli, görevinin başında olup, halkımızın iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarına devam etmektedir."