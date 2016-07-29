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türk telekom'dan ücretsiz wi-fi hizmeti

TÜRK TELEKOM'DAN ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında devam eden demokrasi nöbetinde, vatandaşlara kesintisiz iletişim sunmak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Türkiye'de meydanlarda toplanan vatandaşların faydalanması için sayısı 5 bini geçen Wi-Fi alanları daha da genişletiliyor.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 09:56
Puan Ver : Türk Telekom'dan Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti(10/10)12


Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında devam eden demokrasi nöbetinde, vatandaşlara kesintisiz iletişim sunmak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Türkiye'de meydanlarda toplanan vatandaşların faydalanması için sayısı 5 bini geçen Wi-Fi alanları daha da genişletiliyor. 



Bu kapsamda İstanbul'da Taksim Meydanı ve Saraçhane Meydanı başta olmak üzere Sakarya Kent Meydanı, Karaman Aktekke Meydanı, Erzincan Cumhuriyet Meydanı ve Erzurum Yakutiye Meydanı'nda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başlandı.



Türk Telekom bayileriyle de demokrasi nöbetçilerinin yanında



Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren tüm imkânlarını seferber ederek ülke genelinde kesintisiz iletişim hizmeti sunan Türk Telekom, bu hizmetlerini bayii kanalına da taşıdı. Bu kapsamda Türk Telekom bayileri, tüm Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak üzere meydanlarda toplanan vatandaşlara ilk andan itibaren büyük destek verdi. Toplam 179 meydanda bulunan ve Türk Telekom Bireysel Satış ekibinin inisiyatifi ile harekete geçen Türk Telekom bayileri gecenin geç saatlerine kadar kapılarını açık tutarak, vatandaşlara telefon ve şarj hizmetinin yanı sıra su ve diğer ihtiyaçları konusunda da destek sağladı.



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Etiketler: Türk  Telekom  Dan  Ücretsiz  Wi-Fi  Hizmeti    haber

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