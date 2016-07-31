15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından yaralarını sarmaya devam eden Türkiye, çeşitli adımlarla hem terör örgütü ile hem de terör örgütünün verdiği zararlar ile mücadele etmeye devam ediyor.



15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından yaralarını sarmaya devam eden Türkiye, çeşitli adımlarla hem terör örgütü ile hem de terör örgütünün verdiği zararlar ile mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda devlet kademeleri demokrasi şehitlerinin aileleri için yardım kampanyalarını desteklerken bir destek de Türk Telekom'dan geldi.



Türk Telekom yaptığı açıklamada '15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından, Türkiye'nin iletişim omurgasını 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz ayakta tutan ve bunun için durmaksızın çalışan Türk Telekom, demokrasi şehitlerinin aileleri ve gaziler için destek ve bağış kampanyalarını sürdürüyor.' ifadelerini kullanırken Başbakanlık tarafından başlatılan ‘15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon ₺ bağışta bulunacağını da belirtti.



Yüce Türk milletinin; demokrasisini ve vatanını koruma yolunda hayatını feda eden şehitlerini hiçbir zaman unutmayacağını, onları her zaman minnet ve şükranla anacağını ifade eden Türk Telekom Genel Müdürü Rami Aslan, “Korkunç darbe girişimi gecesi demokrasi mücadelesi yolunda şehit vermiş ve binaları işgale uğramış bir şirket olarak Başbakanlığımız tarafından başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik bağışta bulunarak bir nebze de olsa şehitlerimizin yakınlarına destek olmayı arzu ediyoruz. Türk Telekom olarak, 34 bin çalışanımızın katkılarıyla, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmakla kalmayıp geride bıraktıkları çocuklarını ve yakınlarını emanetimiz olarak kabul edecek ve her zaman kendilerine destek olacağız” dedi.



OAŞ'a katılmaması nedeniyle ağır eleştiriler alan Türk Telekom, darbe gecesi diğer ISP'ler gibi altyapısını açık tutarak iletişimin kesilmemesini sağlamıştı. 15 Temmuz gecesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren firma sonrasında da milletinin yanında olduğunu yaptığı bu bağış ile göstermiş oldu. Ancak bunları yaparken de ülkenin önünü tıkayan inatlarından vazgeçmesi gerekiyor. Öbür türlü bunların hepsi yarım kalıyor.