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türk telekom'dan ilk çeyrekte 4,3 milyar tl gelir

TÜRK TELEKOM'DAN İLK ÇEYREKTE 4,3 MİLYAR TL GELİR

Türk Telekom'un ilk çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,33 arttı ve 4,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin net karı da kur zararları nedeniyle 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tarih : 26 Nisan 2017, 11:32
Puan Ver : Türk Telekom'dan İlk Çeyrekte 4,3 Milyar Tl Gelir(7/10)9


Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, 2017 yılının ilk çeyreğine rekor büyüme ve yüksek abone kazanımı ile damga vurdu. Yılın ilk çeyreğinde toplam gelirler halka arzdan bu yana en yüksek yıllık artışla yüzde 13,33 büyüyerek 4,3 milyar TL'ye ulaştı.



Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK), 2010'dan bu yana en hızlı büyüme oranı olan yıllık yüzde 21'lik artış ile 1,5 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yıllık bazda 2 puanın üzerinde artarak yüzde 35,5 oldu.



Net kar ise Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan kur zararları nedeni ile 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom, çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle, yılın ilk çeyreğinin sonunda abone sayısını yıllık 1,3 milyon artırarak 39,2 milyona taşıdı. Türk Telekom'un toplam genişbant abone sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 218 bin ile 8,9 milyona ulaştı. Bu artışın yüzde 75'ini fiber aboneleri oluşturdu ve toplam fiber abone bazı da 2,2 milyona taşındı.



 



kaynak:hürriyet








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