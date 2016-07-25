Ülke tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz gecesi ve darbeciler hakkında soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Türk Telekom'un iki önemli ismi göz altına alındı.



Ülke tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz gecesi ve darbeciler hakkında soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Türk Telekom'un iki önemli ismi göz altına alındı.



Darbe gecesindeki hedefler arasında yer alan Türk Telekom'un o gece İstanbul Acıbadem başta olmak üzere ülke genelinde 5'i aşkın binası işgal edildi. Acıbadem binasında yaşanan çatışmalarda bir şehit verilmişti. Ancak Türk Telekom diğer tüm operatörler gibi dik duruşunu bozmadı ve ülke iletişimini aksatmadan sürdürmeyi başardı.



Bugün gelen habere göreyse Türk Telekom'un iki üst düzey yöneticisi göz altına allındı. Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi Genel Müdürü Erkan Akdemir ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin şu an polis ekiplerinde göz altında tutuluyor.



Yöneticilerin darbecilere iletişimi kesme konusunda yardım edip etmediği bilinmezken şirketten bu konu hakkında bir açıklama geldi. Türk Telekom yaptığı açıklamada ‘Türk Telekom olarak, demokrasiye katkı yolunda tüm desteğimizle devletimizin ve hükümetimizin yanındayız.Şirket yöneticilerimiz, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştır.Konuyu yakından takip ediyor, güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.



15 Temmuz gecesi terör örgütü FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimi ilk önce sızdırılarak erken saatlerde başlaması sağlanmış sonrasında da büyük bir mücadele sonucunda engellenmişti. Yaklaşık bir hafta yaşanan vahim olayda darbecilerin akşam saatlerinde başlatmak zorunda kaldıkları darbe girişiminde halkın iletişiminin kesilmesi ve olaylardan haber almasını engellemek için pek çok girişimde bulundu. Bu girişimlerin en başında ISP'ler, Türksat ve Digiturk geliyordu. Uydu iletişimini kesmek için bombalanan Türksat'da iletişim kesilemedi ancak 1 şehit verildi. Vodafone Arena'ya inerek oradan otobüs ile Digitürk binasına giden darbeciler ise görevlerinde başarılı oldular. Saat 04.00 civarında Digiturk'ün tüm yayını kesildi. İnternet servis sağlayıcıları ise şehit vermelerine, merkez üstleri basılmasına rağmen iletişimi kesmedi. Hatta ana hatlar ile yedekleri aynı anda çalışır halde tutarak iletişimi maksimum düzeyde tutmaya çalıştılar. Darbe anından itibaren acil durum paketleri yüklendi ve bu paketler bittikçe sık sık yenilendi. Tüm servis sağlayıcıların başarılı bir sınav verdiği 15 Temmuz gecesi ülke iletişimi bir an olsun kesilmedi.



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