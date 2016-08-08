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türk telekom'da 290 kişi görevden alındı!

TÜRK TELEKOM'DA 290 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI!

Türk Telekom'da iş akitleri sonlandırılan personel sayısı 290'a ulaştı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:27
Puan Ver : Türk Telekom'da 290 Kişi Görevden Alındı!(0/10)


Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak, devlet ve milletin güvenliği ile milli iradeye karşı tehdit oluşturan her türlü oluşumun ve hareketin, en sert şekilde karşısında oldukları belirtilerek, Türkiye'nin iletişim omurgasını ayakta tutan en stratejik kurumlarından biri olarak, Türkiye'nin ve şirketin güvenliğine karşı tehdit oluşturan tüm unsurlara ve yapılara karşı savunmalarını kararlılıkla sürdürdükleri bildirildi.








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