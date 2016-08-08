

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak, devlet ve milletin güvenliği ile milli iradeye karşı tehdit oluşturan her türlü oluşumun ve hareketin, en sert şekilde karşısında oldukları belirtilerek, Türkiye'nin iletişim omurgasını ayakta tutan en stratejik kurumlarından biri olarak, Türkiye'nin ve şirketin güvenliğine karşı tehdit oluşturan tüm unsurlara ve yapılara karşı savunmalarını kararlılıkla sürdürdükleri bildirildi.