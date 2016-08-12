TÜRK TELEKOM YÖNETİMİNDE İSTİFA
Türk Telekom grubu üst düzey yöneticilerden Erkan Akdemir ve Coşkun Şahin görevlerinden ayrıldı.
Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, TTNET Bireysel İş Birimi CEO'su ve Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ve Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin'in Türk Telekom grubundaki görevlerinden ayrılma kararı aldıkları belirtilerek şöyle denildi:
"TTNET Bireysel İş Birimi CEO'luğu pozisyonu kaldırılmış olup TTNET Bireysel İş Birimi CEO'suna doğrudan bağlı olarak görev yapan birimler Türk Telekom CEO'su Rami Aslan'a bağlı olarak görev yapacaklardır."
Açıklamada Aslan'ın mevcut görevlerine ilaveten Avea Genel Müdürü'ne ait görevleri de üstleneceği kaydedildi.
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