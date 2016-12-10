

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER), Ankara'da gerçekleşen 9. Olağan Genel Kurulu önemli açıklama ve gelişmelere sahipliği yaptı.







Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat'ın aynı karede fotoğraf vermesi gelecek için umutları artırdı.



TELKODER'in 9. olan genel kurulu öncesi telekom devlerinin konuşmaları günümüzde yaşanan birçok sorunun gelecekte çözülebileceğinin sinyallerini verdi. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, yaptığı açılış konuşmasında TELKODER'in Telekominikasyon piyasasının alternatif işletmecilere açılması önceliğinde kurulduğna değinerek, tüketicilere en iyi, en ucuz ve en kaliteli servis hizmetlerini verebilecek rekabet ortamını oluşturmaya çalıştıklarından bahsetti.



Son dönemde altyapı ve sektörü ileriye götürebilecek konulara odaklarından bahseden Arıak, “sektörümüzdeki üç büyük firmanın (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) cirosal büyüklüğü yüzde 93'lük bir dilim oluşturuyor, alternatif işletmeciler ise yüzde 7'de kalmış durumda, bugüne kadar yaptıklarımız yetmedi” dedi.



Farklı servisleri farklı işletmecilerden almak bakımınından sorunlarının olduğunun altını çizen Arıak, “alternatif bir işetmeciyseniz kendi altyapınız olacak veya başka bir altaypıyı kiralayacaksınız, son 15 yıl içerisinde bu sorun çözülmedi. 2001 yılından bu yana dolar bazında, 16 milyar dolar büyüklüğünde bir sektörümüz var, sektör büyüklüğü 2015'de 14.5 milyar dolar ve bu sene daha da düşük bir sonuç bekliyoruz. 2001'den itibaren sektörümüzü büyütmede bir sorunumuz var, bunu aşmalı ve kendi içimizdeki rekabete sorunlarının önüne geçmeliyiz” diye devam etti.



Geçtiğimiz günlerde uzlaşmaya vardıkları ortak altyapı şirketini bahar aylarında kuracaklarını söyleyen Arıak, “Telkoder çok önemli bir görev üslenmiş durumda. Kendi çizgisini bozmadan karşıt fikirlerle dahi aynı plarformda buluşarak çalışmalarını ve misyonunu devam ettiriyor. Ortak altyapı şirketiyle birlikte büyük bir yol kat edeceğimize eminin” dedi.



Ortak Altyapı Şirketini Destekliyoruz



Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, TELKODER'in 9. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşma yaptı ve görüşlerini net bir dille açıkladı. Yapılan açıklamada dikkat çekici konular şunlar: Ortak Altyapı Şirketi önemli bir inisiyatif. Türk Telekom olarak BTK'nin sınırlarını çizdiği ve kurallarını koyduğu şekilde tamamen maliyet ayrımı esasında altyapımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kamu şirketi olan Kablonet de bu işbirliği içerisinde yer alıyor ve biz de Kablonet'e sunduğumuz altyapı vesilesiyle dolaylı olarak OAŞ projesini desteklemiş oluyoruz. Bundan ayrı olarak, toptan seviyede, özellikle gelişmekte olan bölgelerde ücret oranlarını tekrar değerlendirebiliriz; daha küçük alternatif işletmecilere pozitif ayrımcılık yoluyla destek olabiliriz ve bu konularda birlikte çalışmaya hazırız. Mükerrer yatırımların kaynakları boşa sarf edeceği konusuna katılıyorum. Ancak bu mobil yatırımlar için de geçerli, dolayısıyla mobilde de bir paylaşım ve ortak altyapı yaklaşımı değerlendirilmeli.



Aynı yatırımlar tekrarlamamalı



Turkcell Satış Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan toplantıda yaptığı konuşmada mükerrer yatırımların önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Fiber konusunda yaptıkları yatırımlardan bahseden Erkan, önlerine birçok engel çıktığını. Ve bu engelleri aşmak için zaman kaybettiklerini, bu zamanın sadece kendilerinin değil ülkeninde kaybettiğini söyledi. Bu sebepten ortak altyapı şirketini desteklediklerini söyleyen Murat ERKAN. Eğer bu konuda eşitlik sağlanırsa tüketicilerin daha iyi ve farklı hizmetlere uygun fiyatlarla kavuşabileceğine inandıklarından bahsetti.



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