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türk telekom hisselerine körfez`den talip var

TÜRK TELEKOM HİSSELERİNE KÖRFEZ`DEN TALİP VAR

Saudi Oger`in Türk Telekom`daki hisseleri için şu anda gerçek alıcı görünen şirketin diğer ortaklarından Saudi Telecom`la bu konuda görüşmeler yürütülüyor.

Tarih : 01 Kasım 2016, 11:46
Puan Ver : Türk Telekom Hisselerine Körfez`den Talip Var(6/10)4


Kredi ödemelerinde yaşanan gecikme nedeniyle hissedarların olası hisse satışının da aralarında bulunduğu bazı seçenekleri değerlendirdiği Türk Telekom'da bir hisse devri olması halinde Saudi Oger'in payına bir başka Suudi telekomünikasyon devi Saudi Telecom talip olabilir.



Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Türk Telekom hisselerini almak için niyet beyan edenler olabilir ama şu anda gerçek alıcı olarak sadece şirketin ortaklarından Saudi Telecom görünüyor" dedi ve ekledi:



"Hariri'nin hisselerini almak için Saudi Telecom ile Oger buna dair görüşmeler yürütüyor. Bu hisse satışı gerçekleşirse Türk Telekom'un önündeki engeller ciddi olarak ortadan kalkacak, çünkü şu anda yaşanan sorun aslında Türk Telekom'un değil Hariri'nin yaşadığı mali sorunun Türk Telekom'a yansımasından ibaret."



Dubai merkezli Oger Telecom'a ait Ojer Telekomünikasyon'un 4.75 milyar dolarlık kredinin Eylül ayındaki 290 milyon dolarlık taksitini ödeyemediği yönünde basında haberler yer almıştı.








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