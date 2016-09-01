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türk telekom ceo'su istifa etti

TÜRK TELEKOM CEO'SU İSTİFA ETTİ

Türk Telekom CEO'su Rami Aslan görev yaptığı 1000'inci gününde ayrılma kararı verdi. Aslan, yeni CEO belirlenene kadar görevinde kalacağını ifade etti.

Tarih : 01 Eylül 2016, 09:25
Puan Ver : Türk Telekom Ceo'su İstifa Etti(8/10)9


Türkiye'deki iletişim operatörlerindeki yönetici depremi durmuyor. Önce Türk Telekom Bireysel İş Birimi CEO'su Erkan Akdemir ve Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ten sonra Türk Telekom Grubu CEO'su Rami Aslan da görevinden ayrıldığını açıkladı. Çalışanlarına yazdığı mektupla ayrılma kararını duyuran Aslan, görevinde 1000 gün kaldığını ve yeni CEO belirlene kadar işinin başında olacağını duyurdu. 10 Aralık 2013'ten bu yana Türk Telekom CEO'luğunu sürdüren Aslan, şirketteki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleriyle birlikte Oger Telecom'daki CEO'luk ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmeye devam edecek.








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