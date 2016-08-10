

Tunceli ile Ovacık İlçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bir süredir yol keserek PKK'ya teröristlere karşı geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonlar sırasında, Venk Köprüsü yakınlarındaki kopan fiberoptik kabloyu Valilik izniyle onarmaya giden 2 Türk Telekom görevlisinden biri PKK'nın açtığı ateş sonucu öldü.







Yaklaşık 1 aydır Tunceli-Ovacık karayolunun geçtiği Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü civarında zaman zaman yol kesip, yoldan geçen araçları durdurup örgüt propagandası yapan PKK'lı teröristlere karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Tunceli-Ovacık karayolunun dün öğlen saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasından sonra, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü çevresinde tespit edilen PKK'lı grupların bulunduğu bölgeler obüs ve havan topları ile vuruldu. Ardından insansız hava araçlarıyla tesbit edilen terörist hedefler savaş uçaklarınca bombalandı.Daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler karadan ve havadan bölgeye sevkedildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.