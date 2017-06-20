

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Londra'da düzenlenen Dünya 5G Zirvesi'nde, Türk Telekom 5G teknolojileri alanındaki öncü vizyonunu anlattı.



Türk Telekom 5G teknolojilerinin öncüsü olacak. 13-15 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenen Zirve'de, Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun; Türk Telekom'un yeni nesil şehirler, makineler arası iletişim, nesnelerin interneti gibi çözümleriyle birlikte 5G teknolojisi için yaptığı hazırlıklardan söz ederken, 5G'nin hayatımıza getireceği yenilikler ile ilgili bilgiler de paylaştı.



Türk Telekom, 5G teknolojilerinin standartlarını belirliyor



Zirvede konuşma yapan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dursun: “1 Nisan 2016 itibarıyla ülkemizde kullanılmaya başlanan LTE teknolojisini çok hızlı bir şekilde tüm Türkiye'ye yayarak, kısa sürede yüzde 75 kapsama alanına ulaştık.Türk Telekom olarak, 5G teknolojilerinin geleceğine yönelik öncü çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu bağlamda iştiraklerimizden Argela, 5G teknolojileri alanında geliştirdiği ProgRAN ile dünya genelinde kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını tasarlıyor ve 5G'nin standartlarını LTE lansmanı öncesinden itibaren kodluyor. ProgRAN teknolojisi için ABD Patent ve Marka Ofisine bugüne kadar 28 adet patent başvurusu yapmış olmaktan gururluyuz.



Bu noktada başarılarımızın küresel düzeyde takdir topladığının da altını çizmek isterim. ProgRAN ile teknoloji sektörünün en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen MWC 2017 kapsamında düzenlenen Küresel Mobil Ödülleri'nde; “LTE'nin 5G'ye Evrimine Üstün Katkı” kategorisinde finale kalarak dünya devleri ile birlikte en iyi 5 proje arasında yer alma başarısı gösterdik. Yer aldığımız uluslararası Clear 5G projesi ve iştirakımız Argela'nın Ankara'da kurduğu Türkiye'nin ilk 5G Mükemmeliyet Merkezi gibi çalışmalarımızla 5G teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Hali hazırda dünyada devam etmekte olan 5G standardizasyon çalışmaları kapsamında 5G'nin standartlarını belirleyen konsorsiyumlarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ediyoruz” dedi.



Hayatın her alanında kullanıcılara fayda sağlayan çözümler sunduklarını açıklayan Dursun, “5G teknolojisiyle nesnelerin interneti alanındaki süreçler daha da gelişecek. Türk Telekom olarak havalimanlarında; yer hizmetleri, uçaklar, havalimanı ekipmanı gibi tüm operasyonel süreçleri Nesnelerin İnterneti (IoT) sayesinde, daha güvenli ve daha kolay bir hale getirmek için de çalışmalara başladık” dedi. Makineler arası iletişimin önemine de değinen Dursun; “Makineler arası iletişim (M2M), ekonominin dinamosu olan endüstriler başta olmak üzere, tüm sektörler için önemli bir role sahip.M2M ekonomi içindeki üretim araçların dijitalleşmesini ve ülke için gelir sağlayan önemli bir teknolojik dönüşümü tarif ediyor. Bu amaçla Türk Telekom olarak, M2M teknolojilerini hem birlikte çalıştığımız şirketlere sunuyor, hem de kurduğumuz yeni nesil şehirlerde uyguluyoruz” dedi.



Türkiye'nin yeni nesil şehirlerini Türk Telekom inşa ediyor



Zirve'de, Türk Telekom'un Karaman, Antalya ve Kars'ta kurduğu yeni nesil şehir çözümleri hakkında da bilgi veren Dursun,



“Ülkemizin, şehrimizin, insanımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Yeni nesil şehircilik anlayışımız ve yeni nesil şehir teknolojilerimiz sayesinde, her ilin ihtiyacına özel entegre çözümler sunuyoruz. Yeni nesil şehirlerin kullandığı data miktarı çok yüksek hızlara, geniş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Bu hız ve kapasite ihtiyacı, şu an kullandığımız LTE ve devamında hayata geçecek 5G teknolojileriyle kesintisiz bir şekilde karşılanabilecek. Bu teknolojilerde ise fiber, bu işin olmazsa olmazı. Türkiye'nin 81 ilindeki fiber altyapımız ile bu ihtiyaçların tamamını karşılama kapasitesine sahibiz. Bu kapsamda, Türkiye'nin yeni nesil şehirleri Türk Telekom fiber altyapısı üzerinde yükselecek” dedi.



Hakan Dursun; Yeni Nesil Şehirler, Araç Kontrol ve Güvenli Motosiklet Çözümleri, Otomatik Sayaç Okuma Projesi, Araç Takip ve Filo Yönetimi, Nakliye Vagonu İzleme Projesi; Elektrik Kesintisi Tespit Sistemi, Akıllı Mağazacılık konsepti, dijital sağlık çözümleri ile hayatın her alanında kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sunan çözümler sunduklarını açıkladı.



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