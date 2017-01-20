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türk telekom 4.5g internet servisi çöktü!

TÜRK TELEKOM 4.5G İNTERNET SERVİSİ ÇÖKTÜ!

Sabah saatlerinden itibaren birçok Türk Telekom abonesi, cep telefonundan internete erişemiyor. Peki Türk Telekom'da internet ne zaman gelecek?

Tarih : 20 Ocak 2017, 15:31
Puan Ver : Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü!(10/10)7


Türk Telekom internet ne zaman düzelecek? Bugün itibariyle birçok Türk Telekom kullanıcısı, mobilde 4.5G altyapısından internete giremediğini belirtti. Çoğu kullanıcı ilk önce kendi akıllı telefonunda sorun olduğunu düşünse de Türk Telekom'u arayan kullanıcılar sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğunu öğrendi. Peki Türk Telekom'da internet ne zaman gelecek?



Türk Telekom abonesi kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren mobil hatlarından internete giremiyor. Tahminlere göre sorunun ana kaynağı yaşanan yoğunluk. Ancak kullanıcılar müşteri hizmetlerine de ulaşamadığını belirtince konu sosyal medyaya taşındı ve birçok kullanıcı Türk Telekom'un Twitter'daki destek hesabını mesaj yağmuruna tuttu.



Twitter'dan Türk Telekom Destek hesabı olan @TTDestek'e atılan mesajlara ise sabit olarak "Merhaba bize ilettiğiniz talebinizle ilgili en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz" yanıtı verildi.



TÜRK TELEKOM İNTERNET NE ZAMAN GELECEK?



Habertürk'ün Türk Telekom'dan aldığı bilgiye göre; "Sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde yaşanan internet erişim arızası 13:34 itibariyle giderilmiştir. Arızanın giderilmesiyle ilgili genel merkezden gelen bilginin ardından şikayet telefonları kesilmiştir. Tüm Türk Telekom aboneleri an itibariyle sorunsuz şekilde mobilden internete erişebilmektedir." açıklaması yapıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Türk  Telekom  45G  İnternet  Servisi  Çöktü    haber

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