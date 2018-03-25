Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala ilk 4 takım arasında şampiyonluk mücadelesi iyice kızışırken, taraftarlar da başta sosyal medya olmak üzere sanal âlemde takımlarına tam gaz desteği sürdürüyorlar. Hatta öyle ki, maç günlerinde sosyal medyanın en çok bahsedilenleri listesinde ilk sıraları futbol alıyor. Zaten MasterCard'ın Avrupa'nın 16 ülkesinde yaptığı Social Fanalytics (Sosyal Fanalitik) araştırma sonuçlarına göre de sosyal medyada Türkler "en sadık taraftar" olarak çıkıyor. Ancak sanal alemden çıkıp, gerçek hayata dönüldüğünde ise işin şekli değişiyor. Sosyal medyada adeta mangalda kül bırakmayan taraftarlar, iş maddiyata gelince kulübünü yalnız bırakıyor.

"EN AZ 25 MİLYON TARAFTARIMIZ VAR"

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, "En az 20-25 milyon taraftarımız var" diye demeçler veren üç büyük kulübün yöneticileri, kulüp ürün satışları, kulüp üyelik kampanyaları, çeşitli şirketlerle yapılan taraftar kart anlaşmaları gibi kampanyalarda hedeflerin oldukça altında kalan rakamları görünce gerçekle yüzleşiyor. Zaten rakamları Avrupa'nın ilk 5 büyük ligi ile karşılaştırdığımızda, "sadakatin sanal, çok düşük hasılatın gerçek" olduğu görülüyor.

Söz gelimi, kulüplerin en önemli gelir kalemlerinden biri olan maç günü gelirleri 2016 yılında, İngiltere'de 768 milyon Euro, Almanya'da 621 milyon Euro, İspanya'da 435 milyon Euro, İtalya'da 221 milyon Euro, Fransa'da 165 milyon Euro olurken, Türkiye liginde bu rakam sadece 63 milyon Euro olarak gerçekleşti. Kulüpler bazında ise 2017 yılında, Arsenal 138 milyon Euro ile Avrupa'da ilk sırada yer alırken, Türk kulüplerinden 17 milyon Euro'yu geçen olmadı. Bu rakamlar da sosyal medyada kulübü için mangalda kül bırakmayan taraftarların, Avrupa taraftarının aksine "kasada" kulüplerini yalnız bıraktığını gösteriyor.

BİRKAÇ ÖRNEK HARİÇ STADLAR BOŞ KALIYOR

Türk taraftarların kulüplerine desteğinin sanal olduğunun bir başka göstergesi de statlara gelen seyirci sayılarında kendini gösteriyor. Birkaç örneği dışarıda bıraktığımızda taraftar genel olarak statları boş bırakıyor. Kuşkusuz, yeni statların açılması ve koşulların düzelmesiyle birlikte bu sezon itibarıyla seyirci ortalamalarında geçen yıllara oranla önemli bir artış söz konusu. Ancak futbol ile yatıp futbol ile kalktığı ileri sürülen 80 milyon nüfuslu bir ülkenin maç başına seyirci ortalamasının 13 bin 470 olması oldukça düşündürücü.

Şöyle ki, bu rakam 16 bin 881 ortalamalı Almanya 2. Ligi, 20 bin 253 ortalamalı İngiltere 2. Ligi'nin bile çok altında. Elbette, geçen yıl 8 bin 940 olan seyirci ortalamasının bu yıl 13 binleri aşması oldukça önemli. Ancak bundan daha önemlisi bu artışı sürdürebilir kılmak. Çünkü Türk taraftarlar Avrupa'daki birçok kulüp taraftarının aksine başarı odaklı tribüne gitmeyi tercih ediyor.

HERKES LİNK PEŞİNDE

80 milyon nüfuslu ülkede Passolig kart sayısının hâlâ 3.7 milyon olması ve yayıncı kuruluş abone sayısının 1.5 milyon olması Türk taraftarların gerçekte ilgisizliğinin bir diğer göstergesi. Öte yandan ilgili olan kesim ise kalitesiz olsa da sosyal medyadan illegal izliyor. Maç günleri sosyal medyada herkes maç yayını yapan sitelerin linkinin peşine düşüyor.

Kaynak: haberinburada