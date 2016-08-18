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türk takımları için şampiyonlar ligi hayal mi olacak...

TÜRK TAKIMLARI İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYAL Mİ OLACAK...

"Avrupa futbolunda dengeleri sarsacak bir gelişme yaşanıyor. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı tehlikede."

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:34
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Avrupa futbolu için tüm dengeleri sarsacak ve de Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'nin de dışında bırakacak senaryo yüksek sesle konuşulmakta..



Avrupa futbolu konusunda söz sahibi olan 4 ülke; İngiltere, İspanya, Almanya ile İtalya UEFA'ya, Devler Ligi'nin formatının da değiştirilmesi için baskı yapmaya başladı.



4 ülkenin de temsilcileri, UEFA ile yaptıkları görüşmede, bundan böyle kendi ülkelerinden dörder takımın da mutlaka Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almasını talep ettiler.

UEFA ile yapılan görüşmede sonucunda da  sponsorların katkısına dikkat çekilerek, formatın da değiştirilmesi istendi. Yeni formatta ise 4 İngiliz, 4 İspanyol, 4 Alman ve 4 İtalyan takımın mutlaka gruplarda bulunacağının talep edilmesi türk takımları için yeni bir tehlikenin aralanmasına neden oldu



Sponsorların bu sayede ise UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonuna da daha fazla para aktaracağı ve de organizasyonun daha çekişmeli ve de cazip olacağı tezi sunuldu. UEFA'nın da eylül ayında yapılacak seçiminde de göreve gelecek yönetimin, bu talebi bir an önce gündemine alması ve uygulamanın 2018-2019 sezonu ile birlikte hayata geçirilmesi istendi.

4 ülke temsilcileri ise, talebin kabul edilmemesi halinde de, kendilerinin yeni organizasyon inşa ederek İngiliz, İtalyan, Alman ile İspanyol takımlarının toplamda 16 temsilcin,n varolacağı yeni format oluşturacaklarını UEFA yetkililerine iletti.








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