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türk sporuna kadın damgası

TÜRK SPORUNA KADIN DAMGASI

Türk takımları son dönemde kadınlarda birçok spor dalında başarılara imza attı. Basketbolda Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:24
Puan Ver : Türk Sporuna Kadın Damgası(5/10)4


Türk takımları son dönemde kadınlarda birçok spor dalında başarılara imza attı. Basketbolda Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Voleybolda Türk kadın takımları Avrupa'nın zirvesini yine bırakmadı, VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazandı. Teniste Türk sporcular çıkışlarını sürdürürken, eskrimde de tarihi başarılar elde edildi. Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda iki Türk takımı TİGEM Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Basketbolda Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde final oynarken, Galatasaray Voleybol Takımı da CEV Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.



Kadınlarda Türk takımları ve sporcuları, son dönemde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.



Voleybol ve basketbolun yanı sıra tenis, eskrim ile masa tenisinde Türk kadın ekipleri ve sporcuları bu sezon kupaları Türkiye'ye getirmeyi sürdürdü.



Basketbolda Türk ekipleri, Avrupa'nın iki önemli organizasyonunda finale kadar çıkarken, bir kupayı kazanma başarısı gösterdi.



Voleybolda iki organizasyonda final oynayan kadınlar, bu başarılarını şampiyonluklarla taçlandırdı.



Teniste üç sporcu Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, WTA sıralamasında ilk 200'e girme başarısı gösterirken, eskrim ve masa tenisinde de tarihi başarılar elde edildi.



Türk sporcular ayrıca eskrim, halter ve masa tenisinde de sevindirici sonuçlara imza attı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türk  Sporuna  Kadın  Damgası    haber

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