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Türk siyasetinin acı günü! Bir bakan daha hayatını kaybetti

TÜRK SİYASETİNİN ACI GÜNÜ! BİR BAKAN DAHA HAYATINI KAYBETTİ

96 yaşındaki Eski Ticaret Bakanı Mehmet Fenni İslimyeli hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Türk Siyasetinin Acı Günü! Bir Bakan Daha Hayatını Kaybetti(7/10)3

96 yaşındaki Eski Ticaret Bakanı Mehmet Fenni İslimyeli hayatını kaybetti. İslimyeli, bugün Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

28. HÜKÜMET'TE BAKANLIK YAPTI

Bandırma'da 1922 yılında dünyaya gelen İslimyeli, Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdür Muavini, GİMA ve İstanbul Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ve ORAN İnşaat Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan İslimyeli, Hür Demokrat Parti Kurucu üyesi olarak yer aldı. İslimyeli, 12, 13, 17 ve 18. Dönem Balıkesir Milletvekilliği yaptı, Danışma Meclisi Başkanvekili ve 28. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı görevlerini üstlendi.

İslimyeli, evli ve iki çocuk babasıydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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