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türk şirket japon deviyle el sıkıştı

TÜRK ŞİRKET JAPON DEVİYLE EL SIKIŞTI

Japon Mitsui, Koç Holding'in teknoloji yatırım şirketi Inventram ile ortaklık kurmaya karar verdi. Bu ortaklık ülkemiz yurt içi ve yurt dışı çalkantılara rağmen ekonomik direncini koruduğunu gösteriyor.

Tarih : 07 Kasım 2016, 12:12
Puan Ver : Türk Şirket Japon Deviyle El Sıkıştı(7/10)4


Ortaklık ile ilgili konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu yaptığı açıklamada 'Japon Mitsui, İnventram şirketimize ortak oldu' açıklamasında bulundu.



Koç Holding Başkanvekili Ali Koç konuyla ilgili; 'Mitsui ile kurduğumuz ortaklığın Japonya'dan ülkemize gelecek yeni yatırımlar için de kapı açmasını diliyorum. Teknoloji yatırımları ve inovasyonu artıracak teşvik, eğitim ve yasal çerçevenin geliştirilmesi önem arz ediyor. Ülkemiz yurt içi ve yurt dışı çalkantılara rağmen ekonomik direncini koruyor' açıklamasında bulundu.








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