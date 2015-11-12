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türk sinemasının pırlantasına sürpriz...

TÜRK SİNEMASININ PIRLANTASINA SÜRPRİZ...

Türk Sinemasının pırlantasına sürpriz.. Yönetmenliği yaptığı Uzaklarda Arama film setini ziyaret eden Yılmaz Erdoğan Türkan Şoray'ı duygulandırdı. Erdoğan'ın ziyaretinden hoşnut kalan Şoray Erdoğan'a sık sık sarılmış.

Tarih : 12 Kasım 2015, 09:15
Puan Ver : Türk Sinemasının Pırlantasına Sürpriz...(7/10)7


Yılmaz Erdoğan Türkan Şoray'ı ziyaret etti. Muğla'da bir film çeken Türkan Şoray'ın beklenmeyen bir ziyaretçisi vardı.  “Uzaklarda Arama” setinde yönetmenlik yapan Türkan Şoray' a hoş bir sürpriz yapıldı. Filmin Muğla' daki setine Yılmaz Erdoğan' ın ziyareti ile şenlenmiş. Yakın zamanda paydos eden filmin seti son günlerinde Ahmet Mümtaz, Farah Zeynep ve Taylan Abdullah ile birlikte sete giden Yılmaz Erdoğan, Türkan Şoray' ı duygulandırmış.



Erdoğan sohbet ettikleri sorada Türkan Şoray' ın elini bırakmazken, Şoray ise sık sık Erdoğan' a sarılmış. Türk sinemasının 2 usta isminin arasındaki keyifli sohbete “ Uzaklarda Arama” filminin oyuncuları da katılmış. Kadrosunda Mustafa Uğurlu, Fırat Tanış, Mehtap Bayri, Ekin Türkmen, Kaan Urgancıoğlu,Yağmur Ünal, Goncagül Sunar, Aslı Samat, Esra Ergün, Elif Atakan, Pınar Göktaş ve Emirhan Oktay'ın da bulunduğu 'Uzaklarda Arama', 27 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. 








Etiketler: Türk  Sinemasının  Pırlantasına  Sürpriz    haber

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