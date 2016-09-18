TÜRK SİNEMASININ EFSANESİ TARIK AKAN UĞURLANIYOR
Hayatını kaybeden Türk sinemasının efsanevi aktörü Tarık Akan, bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Bakırköy'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Tören öncesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önünde izdiham oluştu. Binlerce kişi Tarık Akan'ı uğurlamak için Harbiye'ye geldi. Salona giremeyen binlerce kişilik kalabalık, bekleyişini sürdürüyor. Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar