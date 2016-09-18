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TÜRK SİNEMASININ EFSANESİ TARIK AKAN UĞURLANIYOR


TÜRK SİNEMASININ EFSANESİ TARIK AKAN UĞURLANIYOR
Tarih : 18 Eylül 2016, 14:50
Puan Ver : Türk Sinemasının Efsanesi Tarık Akan Uğurlanıyor(6/10)4


Hayatını kaybeden Türk sinemasının efsanevi aktörü Tarık Akan, bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Bakırköy'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.  



Tören öncesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önünde izdiham oluştu. Binlerce kişi Tarık Akan'ı uğurlamak için Harbiye'ye geldi. Salona giremeyen binlerce kişilik kalabalık, bekleyişini sürdürüyor. Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor.








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