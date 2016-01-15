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TÜRK SİNEMASI BİR USTA İSMİ DAHA YİTİRDİ!


TÜRK SİNEMASI BİR USTA İSMİ DAHA YİTİRDİ!
Tarih : 15 Ocak 2016, 10:48
Puan Ver : Türk Sineması Bir Usta İsmi Daha Yitirdi!(10/10)12


Türk sinemasının emektar Oyuncularından Şefik Döğen hayatını kaybetti.



Şeker hastası olan ve uzun bir süredir tedavi gören oyuncu 69 yaşındaydı.



ŞEFİK DÖĞEN KİMDİR?



Şefik Döğen 1947 yılında Ayancık'ta dünyaya geldi. Döğen'in tiyatro ile tanışması edebiyat öğretmeni Nermin Hanım'ın Nasreddin Hoca fıkralarını oyunlaştırdığı oyunla başlar.



 İlk kez bu oyunda sahne alan Döğen, ardından Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın amatör tiyatrosuna gider. Usta oyuncu bununla yetinmez ve bir grup arkadaşı ile Samsun Oda Tiyatrosu'nu kurmaya karar verir.



Ancak Döğen esas ününü cemal reşit rey'in müziklerini yaptığı, Erol Günaydın'ın senaryosunu yazdığı oyun ‘Yaygara Yetmiş'te oynadığı Şarhoş Bekir ile kazanır. Şarhoş Bekir tiplemesi çok beğenilen Döğen Yeşilçam'dan davet alır ve sinemanın kapıları açılır.



Döğen, ‘Hayat Sevince Güzel', ‘Hayat Bayram Olsa', ‘Yuvasız Kuşlar' gibi sevilen Yeşilçam filmlerinde rol aldı.



Usta sanatçının cenazesi bugün öğle namazına müteakip Levent camiinden kaldırılacak ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.










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