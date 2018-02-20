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TÜRK SİHA'LARI ESAD GÜÇLERİNİ CANLI YAYINDA VURDU!


Türk SİHA'ları Esad güçlerini canlı yayında vurdu!
Tarih : 20 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Türk Siha'ları Esad Güçlerini Canlı Yayında Vurdu!(5/10)1

Terör örgütü PYD/YPG ile anlaşan eli kanlı Esad Rejimine bağlı güçler Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'e girmeye başladı.

Suriye Devlet Televizyonu Esad Rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği bölgenin Türk SİHA'ları ve topçusu tarafından vuruldu.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Türk jetlerinin Esad güçlerine ait konvoy bölgesini vurmasına ait il görüntüler ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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