Türk savaş uçakları, Kilis'in karşı tarafında bulunan Harcele Köyü bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurdu. Operasyona ABD de katıldı. Anadolu Ajansı, akıllı mühimmatların kullanıldığı saldırıya muhalif Türkmenlerin de kara saldırısıyla katıldığını duyurdu.



Kilis'in Seve Köyü karşısındaki Suriye köylerinde, IŞİD militanları ile muhalifler arasında Harceli, Soran, Havran köylerinde çatışmalar sürerken, bugün bölgede uçak hareketliliği yaşandı.







Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk Savaş Uçakları, Kilis'in karşı tarafında bulunan Harcele Köyü bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurdu.







Saat 15.00 sıralarında meydana gelen operasyon, 2 F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirildi. Hava hareketı Türkiye tarafından da görüntülendi.