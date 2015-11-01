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türk savaş uçakları ışid hedeflerini vurdu

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI IŞİD HEDEFLERİNİ VURDU

Türk savaş uçakları, Kilis'in karşı tarafında bulunan Harcele Köyü bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurdu. Operasyona ABD de katıldı. Anadolu Ajansı, akıllı mühimmatların kullanıldığı saldırıya muhalif Türkmenlerin de kara saldırısıyla katıldığını duyurdu.

Tarih : 01 Kasım 2015, 14:31
Puan Ver : Türk Savaş Uçakları Işid Hedeflerini Vurdu(8/10)7


Kilis'in Seve Köyü karşısındaki Suriye köylerinde, IŞİD militanları ile muhalifler arasında Harceli, Soran, Havran köylerinde çatışmalar sürerken, bugün bölgede uçak hareketliliği yaşandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk Savaş Uçakları, Kilis'in karşı tarafında bulunan Harcele Köyü bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurdu.



Saat 15.00 sıralarında meydana gelen operasyon, 2 F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirildi. Hava hareketı Türkiye tarafından da görüntülendi.








Etiketler: Türk  Savaş  Uçakları  Işid  Hedeflerini  Vurdu    haber

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