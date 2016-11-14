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TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI EL BAB'I VURDU


TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI EL BAB'I VURDU
Tarih : 14 Kasım 2016, 09:22
Puan Ver : Türk Savaş Uçakları El Bab'ı Vurdu(7/10)5


Suriye'de TSK desteğindeki ÖSO'nun DEAŞ'ın elindeki El Bab kentine ilerleyişi sürüyor. Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, 'ÖSO güçleri El Bab'a 2 ila 3 kilometre kadar yaklaşmış durumdalar” dedi. ÖSO'ya destek veren Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) keşif timlerinin de El Bab çevresine sızarak, önemli hedefleri belirleyip işaretlemeye başladığı öğrenildi. TSK'dan bu sabah yapılan son dakika açıklamasında, Türk savaş uçaklarının El Bab'daki 15 hedefi vurduğu duyuruldu. Tall Jijan bölgesini ele geçirmeye çalışan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yönelik topçu ve tank atışı yapıldı, 10 PYD'li öldürüldü.



 



 



kaynak:milliyet








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