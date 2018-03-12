Survivor'da Sürpriz Veda! Nihat Doğan Adadan Gönderildi
Abd'nin Teksas Eyaletinde Bombalı Paketle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Acun Tek Tek Tanıttı! İşte Survivor'a Katılan 4 Yeni İsim
'ahlak Bekçisiyim' Dedi, Öpüşen Gençlere Müdahale Etti!
First Lady'den Afrin'de Görevli Polislerin Eşlerine Yemek Jesti
Tedavi Sonrası İlk Kez Konuştu: Sağlığım İyi, Spekülasyona İnanmayın
Darbelerin Vurduğu 'gurbet Kuşları'nı Böyle İzledi!
Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
Türk Sanayisinin Önde Gelen İsimi 81 Yaşında Vefat Etti
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Olay Yaratacak Alex Cevabı!
Brezilyalı Dani Alves'ten İtiraf: Artık Futbolu Sevmiyorum
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan Büyük Çağrı!
Eskişehir'de Olaylar Çıktı, Saha Bir An Da Karıştı
Manisa'da Trabzonspor Fırtınası
Nato: Suriye'ye Karşı Türkiye'nin Sistemini Güçlendiriyoruz!
İstanbul'da Tramvay Raydan Çıktı, İeet Ücretsiz Sefer Başlattı
Uçak Kazası Sonrası, Erdoğan'dan Acılı Babaya Taziye Telefonu
Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız
Altınordu, Deplasmanda Kazanmaya Devam Ediyor
Brezilya Milli Takımına Çağrılan Talisca: Benim İçin Büyük Onur

Türk sanayisinin önde gelen isimi 81 yaşında vefat etti

TÜRK SANAYİSİNİN ÖNDE GELEN İSİMİ 81 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan 81 yaşında vefat etti.

Tarih : 12 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Türk Sanayisinin Önde Gelen İsimi 81 Yaşında Vefat Etti(10/10)6

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan vefat etti.

81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı olarak İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören Aslan, bugün 81 yaşında hayatını kaybetti.

İÇDAŞ ve grup şirketlerinin kurucuları arasında yer alan Aslan'ın cenazesi yarın Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇTSO'DAN TAZİYE MESAJI

Necati Aslan'ın vefatı nedeniyle Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, taziye mesajı yayımladı.

Semizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman mütevazi kişiliği, Türk sanayisinin ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptığı katkılar ve çalışkanlığı ile yad ederek şükranla anacağımız Necati Aslan'a Allah'tan rahmet, ağabeyi Tacettin Aslan ve kardeşi Bayram Aslan'a, yönetim kurulu eski başkanımız sayın Bülend Engin'e ve tüm İÇDAŞ ailesine, Türk iş dünyasına şahsım ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına başsağlığı diliyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Sanayisinin  Önde  Gelen  İsimi  81  Yaşında  Vefat  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER