Omurilik ameliyatı olmasının ardından uzun süre tedavi gören ve organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden sanat dünyasının önemli isimlerinden Semra İnanç için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene usta sanatçının kardeşleri Sevim Nazlıben, Ayla Ülküdaş, Çetin Nazlıben, Serpil Baklavacı, yeğeni Ahmet Kuruşcu, teyzesinin kızı Halide Asmacık, manevi oğlu Mehmet Köse ve yakınları katıldı.

SANAT CAMİASINDAN KİMSE KATILMADI

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, sanat camiasından hiç kimsenin katılmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

"YAZIK GÜNAH BÖYLE VEFASIZLIK OLUR MU"

Sanat camiasının kardeşlerini yalnız bırakmasına tepki gösteren usta sanatçının kız kardeşi Sevim Nazlıben, "Yazık, günah. Bu kadar nankörlük olmaz ki. Vefasızlık olur mu bu kadar. Çok üzgünüm, çok üzüldüm" dedi.

"SEZEN AKSU İLE YILLARCA JİMNASTİK SALONU İŞLETTİLER"

Semra İnanç'ın ünlü sanatçı Sezen Aksu ile birlikte çok samimi olduklarına işaret eden Sevim Nazlıben, "İkisi birlikte yıllarca jimnastik salonu işlettiler. Sonra ikisi de İstanbul'a gitti. Ama kimseden ne bir çelenk ne bir başsağlığı var. Ben şok oldum. Sanat için çıldırıyordu, besteler yapıyor, bestelerini parasız veriyordu. Telefonla da kimse aramadı. Sanat camiasında bir kişi arasın ya. Gül Arda ile çok samimilerdi, her gün beraberlerdi. Kardeş gibiydiler. Ben hayret ettim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"BU SON VAZİFEYDİ, EN AZINDAN BİR ÇELENKLERİ OLSAYDI"

Semra İnanç'ın tabutu başında uzun süre gözyaşı döken birlikte büyüdüklerini belirten teyzesinin kızı Halide Asmacık, sanat dünyasına sitem etti. Semra İnanç'ın sanat camiasına çok büyük faydaları dokunduğunu dile getiren Asmacık, "Ben özellikle Sezen Aksu'nun gelmesini isterdim. Çünkü onunla çok büyük mazisi vardı. Bende biliyorum, Sezen annemi de çok iyi tanır. Sanat dünyasından arkadaşlarının gelmesi lazım, en azından bir çelenk göndermeleri gerekirdi. Çünkü bu artık son vazife, başka yok. Ama unutmasınlar ölüm herkesin kapısını çalar bir gün" diye konuştu.

"İNŞALLAH ONU UNUTMAZLAR"

Semra İnanç'ın son zamanlarında hastane sürecinde yanından olan yeğeni Ahmet Kuruşcu, "Omurilik ameliyatı oldu ameliyattan sonra düzelemedi, son zamanlarında yürüyemez hale geldi ve nihayetinde organ yetmezliğinden vefat etti. Maalesef çok üzüntülüyüz, derin acılara büründük. O bir kahramandı. Çok ileri yaşlarda CD yaptı, çok hizmetleri oldu Türk sanat müziğine, inşallah onu unutmazlar" dedi.

Usta sanatçının en küçük kardeşi Serpil Baklavacı ise gözyaşlarını tutamayarak, "O benim idolümdü. Her zaman hayranlık duydum ona, o bizim her şeyimizdi ama maalesef kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

Alsancak Hocazade Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından usta sanatçı, Karabağlar Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OĞLUNU KAYBETTİKTEN SONRA MÜZİĞE ARA VERDİ

1 Ocak 1948 doğumlu olan ve asıl adı Semra Nazlıben olan sanatçı, denizde kaybolan oğlunun ardından müzik kariyerine ara vermişti. Usta sanatçı, 1990 yılında Türkan Şoray'ın başrolünde olduğu "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" isimli filmde Şoray'ın yerine şarkıları seslendirmişti. İnanç, ayrıca 1988'de New York Türk Müziği Cemiyeti'ni kurdu.

Kaynak: haberinburada