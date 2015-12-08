Ege Denizi'ndeki düzensiz göç olaylarına müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aynı zamanda kurtardığı göçmenlere gösterdiği şefkatle de örnek oluyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir taraftan Ege Denizi'ndeki düzensiz göç olaylarına müdahale ederken, bir taraftan da kurtardığı yabancı uyruklu şahıslara gösterdiği şefkati takdir topluyor.



AA ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG Umut" isimli gemisiyle Ege Denizi'ndeki düzensiz göç olaylarına karşı yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı.



Ege Denizi üzerinde görev uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçak, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu önlerinde lastik bot içerisinde tespit ettiği bir grubu, bölgede devriye görevi yapan "TCSG Umut" isimli gemiye bildirdi.



Kısa sürede bölgeye intikal eden gemi, botun yerini belirledikten sonra olaya müdahale etti. Dalgalı denizde batma tehlikesi geçiren ve su alan lastik bot, "TCSG Umut"tan içerisindeki dalgıçlarla birlikte indirilen hızlı kurtarma botuna bağlanan halatla ana gemiye yanaştırıldı.



- Titreyen göçmenlere Sahil güvenlikten battaniye



Havanın soğuk olması, lastik botun su almaya başlaması nedeniyle üzerleri ıslanan ve titreyen 18'i çocuk, 13'ü kadın, 34'ü erkek 65 Afgan göçmene ilk müdahale gemide yapıldı.



Geminin rüzgardan korunaklı bölgesine getirilen ve battaniye dağıtılan göçmenlere yemek ikram edildi, çocuklara ise süt, kek ve yiyecek dağıtıldı.



- Ağlayarak geldiler gülerek ayrıldılar



Çocuklarla yakından ilgilenen gemi personeli, rahatsızlanan bir kadına da geminin revirinde müdahale etti. Kurtarılırken ağlayan çocukların, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ilgisi ve şefkati sonrasında güldükleri gözlendi.



Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma operasyonu sonrasında göçmenler, Çeşme Limanı'na yanaşan "TCSG Umut"tan indirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.