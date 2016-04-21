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türk-rus ilişkileri yumuşuyor mu?

TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ YUMUŞUYOR MU?

Her geçen gün ambargo uygulanan ürünlere bir yenisinin eklenmesiyle daha da tırmananan Türk-Rus ilişkileri, son yaşanan gelişmeyle yumuşama eğiliminde. Türkiye'den bir heyet yaş sebze ve meyve ihracatı konusunu görüşmek için önümüzdeki hafta Moskova'ya gidiyor.

Tarih : 21 Nisan 2016, 10:54
Puan Ver : Türk-Rus İlişkileri Yumuşuyor Mu?(10/10)8


Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk temsilcilerin önümüzdeki hafta Türk sebze ve meyvelerinin Rusya'ya sevkiyatını görüşmek için Moskova'ya gideceğini bildirdi.



Alekseenko, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamalarda, "Türkleri buraya davet ettik, onlar bu ziyareti kabul ettiler. Görüşmeler önümüzdeki hafta Moskova'da gerçekleşecek. Görüşmeler sırasında laboratuvar kontrolleri de dahil olmak üzere sebze ve meyvelerin sevkiyatında güvenliğin sağlanma sistemi ele alınacak" dedi.








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