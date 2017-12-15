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Türk rakibiyle dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu

TÜRK RAKİBİYLE DALGA GEÇMEYE ÇALIŞTI, REZİL OLDU

Kick Boks maçı öncesinde Türk rakibine kebap getiren siyahi boksör, Türk boksörün kebabı yüzüne çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Türk Rakibiyle Dalga Geçmeye Çalıştı, Rezil Oldu(8/10)4

Kick Boks maçı öncesi siyahi boksör Türk rakibine kebap getirdi.

KEBABI RAKİBİNİN YÜZÜNE ÇARPTI

Türk kick bokscu ilk önce kebabın tadına baktı daha sonra da kebabı rakibinin yüzüne çarptı.

Bunun üzerine birbirine giren boksörleri güçlükle ayırdılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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