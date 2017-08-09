Motorsporlarında Türkiye'nin ümit beslediği genç yeteneklerden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni bir alanda, yeni başarılara atılmaya hazırlanıyor. 2012 Türkiye seçmelerinde 106 aday arasından sivrilen ve Red Bull Rookies Cup'da mücadele ederek profesyonel kariyerine adım atan Toprak, gelecek sezondan itibaren Superbike'da ter dökecek.

BU SEZON SUPERSTOCK1000'DE YARIŞACAK

Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birinde başarılı olmaya çalışacak olan Toprak, şu an Superstock1000 kategorisinde yarıştığı Kawasaki takımıyla devam edecek.

Geçmişten günümüze röportajlarının çoğunda Superbike'ı çok önemsediğini ve hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Toprak, bu sezon Superstock1000'de kendisini kanıtladı. Üst üste başarılı yarışlar çıkaran genç pilot, genel klasmanda birincinin bir puan gerisinde 89 puanla ikinci sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Kariyerinde ise Red Bull Rookies Cup'a katıldığı ilk seneyi altıncı bitiren milli motosikletçi, özel davetle Superstock 600 kategorisine katılmayı başarmıştı. Burada 2014 sezonunun son yarışı olan Magny-Cours'da start alan Toprak, bu pisti ilk kez deneyimliyor olmasına rağmen yarışı kazanmıştı ve dünya motorsporları çevrelerinde adından bir kez daha söz ettirmişti. Toprak, bir sonraki sezon ise şampiyon olmuştu.

Başarılı sporcu, kariyerinde toplamda 19 yarışa çıktı. Bu yarışlardan sekizinde birinci olan Toprak, yakaladığı yüzdeyle Superbike'da da başarılı olabileceğini gösteriyor.

Toprak, geçtiğimiz aylardaki röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"BELKİ MOTO GP'DEN TEKLİF ALIRIM"

"Şu anda hedefim, Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda şampiyonluk. Bu seneden sonra inşallah hayalim gerçekleşecek. Ben Superbike istiyorum. Eğer orada şampiyonluk elde edersem, belki MotoGP'den de teklif gelebilir. Oradaki bütçeler daha farklı. Hiç kolay değil. Bütçeler 7 milyon avrodan başlıyor. Gittiğinizde de bir fabrika takımına girmeniz lazım. Ancak öyle iddialı olabilirsiniz. Başka türlü arka sıralarda gezmeye gerek yok. Superbike'da hayalim zaten Kawasaki takımında yer almak ve en iyi motor da onlarda."

Kaynak: haberinburada