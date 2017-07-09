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Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
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Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor

TÜRK PARASININ KIYMETİ̇Nİ̇ KORUMA HAKKINDA KANUN DEĞİŞİYOR

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kambiyo mevzuatının anayasası sayılan ve 1930 yılında yürürlüğe giren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor(10/10)6

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun'un 1930 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, mevzuatın nakit para veya nakit para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetlerle kıymetli maden ve kıymetli taşların iç piyasada tedavülü ve ihraçla ithaline ilişkin usul ve esasları kapsadığını söyledi.

"DAHA ANLAŞILIR HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILACAK"

Hazine Müsteşarlığı tarafından kanunda değişiklikler yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldığını ifade eden Şimşek, söz konusu değişiklikle mevzuatın daha anlaşılır hale getirilmesinin, kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlüğün giderilmesinin amaçlandığını söyledi.

Şimşek, bazı kabahatlerin caydırıcılık gücünün artırılması amacıyla idari para cezalarını güncelleyeceklerini, uygulamada boşluk yaratan durumların önüne geçeceklerini kaydetti.

DÖVİZ BÜROLARI İÇİN DE ÖNEMLİ

Söz konusu değişikliğin halen yürütülmekte olan döviz bürolarına ilişkin mevzuat çalışmaları için de önem arz ettiğinin altını çizen Şimşek, vatandaşların ve mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını bildirdi.

Şimşek, yetkisiz faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların işlemlerinin kayıt dışılığın artmasına neden olduğuna dikkati çekerek, bunun ekonomiye olumsuz etkilerinin yanı sıra mevcut döviz alım-satım piyasasında haksız rekabete yol açtığını belirtti.

Bu nedenlerle yetkisiz faaliyetlere yönelik caydırıcılığı artırmak istediklerini dile getiren Şimşek, kanuna yeni yaptırımların ekleneceğini ve bu eylemlere yönelik yüksek idari para cezaları uygulanacağını anlattı.

"İDARİ PARA CEZALARI ARTACAK"

Şimşek, "Kambiyo mevzuatı uyarınca izin verilen alanlarda yetkisiz faaliyet gösterenlerin daha yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı düzenlemeyle gerçek kişiler de dahil olmak üzere herkes mevzuata uyum konusunda daha dikkatli olmak zorunda olacak." diye konuştu.

"BAZI MÜESSESELER KALDIRILACAK"

Yapılacak mevzuat değişikliğiyle yurt içinde kıymetli maden alım-satımına ilişkin düzenleme ve gözetim yapılabilmesinin mümkün hale getirileceğine işaret eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Kambiyo mevzuatı kapsamında bilgi teminine yönelik sağlam bir kanuni dayanağın elde edilmesi amacıyla da kanuna bir hüküm ekleyeceğiz. Bununla etkin çalışmayan ve günün ihtiyaçlarına göre değişen, liberalleşen kambiyo mevzuatı çerçevesinde anlam ve önemini yitirmiş bazı müesseselerin kaldırılmasını, hukuki problemlerin ve kırtasiyeciliğin azaltılmasını hedefliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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