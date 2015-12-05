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TÜRK ORDUSU MUSUL'A NEDEN GİRDİ?


TÜRK ORDUSU MUSUL'A NEDEN GİRDİ?
Tarih : 05 Aralık 2015, 15:05
Puan Ver : Türk Ordusu Musul'a Neden Girdi?(9/10)7


Bin 200 Türk askeri, IŞİD kontrolündeki Musul'un 13 kilometre yakınında bulunan Başika kasabasına girdi. 3 gün önce başlayan intikal dün saat 17.00'de tamamlandı. 20-25 kadar tank da birliğe eşlik etti.



Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hakimiyetindeki Başika ilçesindeki Türk eğitim birliğinin Peşmergge güçlerini eğittiği kamp, tabur seviyesinde bir kuvvet ile Irak içinde bir Türk üssüne dönüştürüldü.



Başika'daki görev değişiminin takviye yapılarak gerçekleşmesi, “Musul'da IŞİD'e yönelik bir kara operasyonunun ön hazırlığı” olarak da değerlendiren yorumlar yapılıyor. Başika'da asker sayısının artırılmasıyla birlikte eğitilen peşmerge ve IŞİD'e karşı savaşan güçlerin sayısının da artması bekleniyor.








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