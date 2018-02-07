TÜRK ÖĞRENCİLERİN GELİŞTİRDİĞİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DAVA İLGİ ÇEKİYOR
Milli Türk Talebe Birliği ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri işbirliğiyle yapılan elektrikli otomobil "Dava", sergilendiği yerde görenlerin ilgisini çekti.
TÜBİTAK'tan 'Alternatif Enerjili Araçlar' kategorisinde birincilik ödülü alan ve bir otolde sergilenen araç, tasarımı ile görenlerin beğenisini kazandı. Elektrikli otomobille ilgili bilgi veren Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, "TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araçlar yarışması için Erciyes Üniversitesinde böyle bir araç ürettik. Aracımız tamamen elektrikli olup öğrenci arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Aracımızla katıldığımız TÜBİTAK yarışmasında tasarım alanında birincilik ödülü kazandık" dedi.
"KAPORTA EL İŞÇİLİĞİYLE YAPILDI"
Elektrikli otomobilin proje yöneticisi Gürkan Emrecan ise "Dava isimli aracımızı TÜBİTAK (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışları için yaptık. 2 aylık bir sürede 4 kişilik mühendis ekip tarafından bu hale getirildi. Otomobilin kaportasını el işçiliği ile yaptık. Araç yüzde 100 elektrikli olup, 4,8 KW elektrik motoruna sahip. Aracımız prototip olduğu için yine üzerinde yapılması gereken işlemler var. Aracımız 90 bin liraya mal oldu. Bundan sonraki hedefimiz aracın menzili artırmak olacak. Bu arabayla biz aralıksız 100 kilometre yol yapabiliyoruz. Pil hücre sayısını arttırarak bunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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