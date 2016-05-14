

Dağ Mühendislik'in Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Tual Bahçekent projesi lansmanına katılan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Murat Kurum, Mütekabiliyet Yasası'yla birlikte yabancıya satışların hız kazandığını vurgulayarak, hükümetin bu yasanın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Kurum, projelerde genel olarak yabancıya satışların yüzde 10-20 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekerek, bunun daha büyük oranlara taşınması gerektiğini dile getirdi. İstanbul'da son 4 yıldır en önemli yabancı konut alıcısının Körfez ülkelerinden olduğunu belirten Kurum, ancak petrole dayalı ekonomilerin gelir azalışının vatandaşların taleplerine de yansıyacağına vurgu yaptı. Kurum “Orta vadede biz konut geliştiricilerinin dikkate alması ve çözüm üretmesi gereken bir husus alternatif pazarlarla çözülebilir. Asya bu konuda oldukça önemli. Bu alanda mesela büyümesi katlanan Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi Asya ülkelerinin vatandaşlarının katkı yapacağını düşünüyorum. Müteahhitler, bu bölgelere yönelik de stratejiler geliştirmeli” dedi.







Yabancı yatırımcıya yönelik oturum veya vatandaşlık hakkının üzerinde çalışmaların yapılabileceğini belirten Kurum “400-500 bin dolar bu konuda makul. Güzel bir limit” diye konuştu.