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türk müteahhitlere asya'ya açılın önerisi

TÜRK MÜTEAHHİTLERE ASYA'YA AÇILIN ÖNERİSİ

Mütekabiliyet Yasası ile yabancıya konut satışında bir ivme kazanıldığını ama bunun yeterli olmadığını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum “Konut geliştiricilerinin Çin, Hindistan ve Malezya'da çalışmalar yapması gerekir” dedi.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:11
Puan Ver : Türk Müteahhitlere Asya'ya Açılın Önerisi(6/10)4


 Dağ Mühendislik'in Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Tual Bahçekent projesi lansmanına katılan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Murat Kurum, Mütekabiliyet Yasası'yla birlikte yabancıya satışların hız kazandığını vurgulayarak, hükümetin bu yasanın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Kurum, projelerde genel olarak yabancıya satışların yüzde 10-20 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekerek, bunun daha büyük oranlara taşınması gerektiğini dile getirdi. İstanbul'da son 4 yıldır en önemli yabancı konut alıcısının Körfez ülkelerinden olduğunu belirten Kurum, ancak petrole dayalı ekonomilerin gelir azalışının vatandaşların taleplerine de yansıyacağına vurgu yaptı. Kurum “Orta vadede biz konut geliştiricilerinin dikkate alması ve çözüm üretmesi gereken bir husus alternatif pazarlarla çözülebilir. Asya bu konuda oldukça önemli. Bu alanda mesela büyümesi katlanan Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi Asya ülkelerinin vatandaşlarının katkı yapacağını düşünüyorum. Müteahhitler, bu bölgelere yönelik de stratejiler geliştirmeli” dedi.



Yabancı yatırımcıya yönelik oturum veya vatandaşlık hakkının üzerinde çalışmaların yapılabileceğini belirten Kurum “400-500 bin dolar bu konuda makul. Güzel bir limit” diye konuştu.








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