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Türk Mühendislerin Ürettiği Ecotorq, Çin Yollarına Çıkıyor

TÜRK MÜHENDİSLERİN ÜRETTİĞİ ECOTORQ, ÇİN YOLLARINA ÇIKIYOR

Ford Otosan'da Türk mühendislerin emeği Ecotorq motorlu kamyonlar, JMC HT modeli ile Çin yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Türk Mühendislerin Ürettiği Ecotorq, Çin Yollarına Çıkıyor(8/10)4

Ford Otosan'ın Çinli Jiangling Motors Corporation (JMC) Limited Şirketi ile imzaladığı motor teknolojisi, şasi ve kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından JMC markası altında üretimine başlanan, Türk mühendislerinin emeği bulunan ilk "JMC HT" model kamyonlar Çin'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ford Otosan teknolojisiyle geliştirilen Ecotorq motorlara sahip "JMC HT" modeli, tamamı Ford Otosan'ın Çin'de görevlendirdiği Türk mühendislerin katkılarıyla üretiliyor.

YÜZDE YÜZ TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ

Çinli Jiangling Motors Corporation Limited Şirketi ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle Co. Limited Şirketi ile imzalanan teknoloji lisans anlaşması doğrultusunda Ford Otosan ilk olarak, 2013 yılında fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlarının, JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere Çin'de üretilmesine izin vermişti.

Ardından, şasi, kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili ürün teknolojisi ve know-how aktarımını öngören lisans anlaşması yapılmış, araç geliştirme programına geçilmesiyle de süreç tamamlanmıştı. Yüzde yüz Ford Otosan mühendisliğine sahip Ecotorq motorlarla üretimi başlayan kamyonlar, JMC markası ile satışa sunuluyor olacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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